Губернатор Евгений Куйвашев объяснил, когда получит выплаты технический персонал больниц, лечащих пациентов с COVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:42:36+03:00

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На передовой в борьбе с коронавирусом в Свердловской области, как и во всей России, стоят не только врачи, но и технический персонал больниц, работающих с COVID-19. Две недели назад глава региона анонсировал, что они также получат дополнительные выплаты за свою работу в период пандемии. Однако пока этих денег технический персонал медучреждений не видел. Во всяком случае, на это они пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на его странице в Instagram.

«По факту на сегодня нет ни официального документа, согласно которому можно на что-то рассчитывать, нет также и самих выплат»

Глава региона отметил, что выплаты все же будут и документы для их получения тоже. Однако сейчас нужно время, чтобы все подготовить.

- Проект указа Минздравом подготовлен, сейчас он проходит все необходимые для подобного рода документов согласования, - говорит Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Постараюсь подписать его как можно скорее. Планируется, что выплаты будут распространяться на трудовые отношения с 16 марта, так что все причитающиеся деньги технические сотрудники наших больниц обязательно получат, не переживайте.

ИСТОЧНИК KP.RU