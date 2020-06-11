2020-06-11T18:28:18+03:00
Общество

Когда выпускники школ Свердловской области смогут получить аттестаты: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

Крайним сроком выдачи аттестатов названо 15 июня
Данил СВЕЧКОВ
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Девятиклассники рассчитывали получить аттестат уже 10 июня.Девятиклассники рассчитывали получить аттестат уже 10 июня.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Вчерашние школьники Екатеринбурга замерли в ожидании… своих аттестатов. Учебный год подошел к концу. ЕГЭ в этот раз из-за коронавируса можно не сдавать (если не собираешься дальше в вуз поступать, - Прим. Ред.) Однако аттестатов пока никто не получил. Предполагалось, что уже 10 июня их выдадут девятиклассникам, но воз и ныне там. Как оказалось, уральские школы ждали некоторых федеральных документов, чтобы подписать приказы об отчислении учеников.

- Сейчас во всех учебных заведениях работа по заполнению аттестатов уже ведется, - говорит Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. – Этот процесс не будет остановлен даже несмотря на выходные и праздничный день. Школы будут связываться с учениками, большинство выпускников должны получить аттестат уже к понедельнику.

Глава региона отметил, что 15 июня это крайний срок, в который всем выпускникам должны выдать аттестаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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