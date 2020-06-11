Словно конец света: на Екатеринбург обрушился ливень с ураганом
Под конец рабочей недели на Екатеринбург обрушился ливень с ураганным ветром. Согласно прогнозу синоптиков, непогода сохранится с вечера 11 июня до 12 июня 2020 года.
- Вечером 11 июня, ночью и днем 12 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, - говорится в сообщении уральского гидрометцентра.
На Екатеринбург обрушился ливень.Рабочая неделя заканчивается проливными осадкамиОлег ГАЛИМОВ
Только посмотрите, какие завораживающие кадры удалось снять корреспондентам «КП». Кого-то из нас ливень застал по дороге домой, а кому-то посчастливилось за всем наблюдать с балкона.
Как будто это не Екатеринбург, а кадры из фильма-катастрофыФото: Олег ГАЛИМОВ
Вид из центра городаФото: Евгений СТОЯНОВ
А это фото нам прислали читатели из Академического. Фото: Дмитрий Андреенко
ИСТОЧНИК KP.RU