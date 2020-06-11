Словно конец света: на Екатеринбург обрушился ливень с ураганом

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:20:49+03:00

Потрясающий вид за минуту до ливня Фото: Олег ГАЛИМОВ

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Под конец рабочей недели на Екатеринбург обрушился ливень с ураганным ветром. Согласно прогнозу синоптиков, непогода сохранится с вечера 11 июня до 12 июня 2020 года.

- Вечером 11 июня, ночью и днем 12 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, - говорится в сообщении уральского гидрометцентра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784488" frameborder="0"></iframe> На Екатеринбург обрушился ливень.Рабочая неделя заканчивается проливными осадкамиОлег ГАЛИМОВ

Только посмотрите, какие завораживающие кадры удалось снять корреспондентам «КП». Кого-то из нас ливень застал по дороге домой, а кому-то посчастливилось за всем наблюдать с балкона.

Как будто это не Екатеринбург, а кадры из фильма-катастрофыФото: Олег ГАЛИМОВ

Вид из центра городаФото: Евгений СТОЯНОВ

А это фото нам прислали читатели из Академического. Фото: Дмитрий Андреенко

ИСТОЧНИК KP.RU