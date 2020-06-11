2020-06-11T17:55:28+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о том, можно ли отменить карантин 12 июня

Об этом попросили спортсмены, которые хотят провести турнир по баскетболу
Данил СВЕЧКОВ
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Глава региона ответил на вопросы жителей Свердловской области на своей странице в Instagram.Глава региона ответил на вопросы жителей Свердловской области на своей странице в Instagram.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ограничений, которые были введены в Свердловской области из-за коронавируса, на этой неделе хоть и стало меньше, но полностью они не исчезли. Например, спортом на улице заниматься можно, но лишь на расстоянии не менее пяти метров друг от друга. Это сильно мешает, например, любителям баскетбола. Со своей проблемой они обратились к губернатору Евгению Куйвашеву:

«Можете ли вы отменить карантин 12 июня? Хотим провести турнир по баскетболу»

Глава региона ответил им на своей странице в Instagram. Если коротко, то отменить ограничения сейчас нельзя.

- Боюсь, что если бы даже произошло чудо, коронавирус завтра исчез и все перестали болеть, сразу снять все ограничения мы все равно бы не смогли, - написал губернатор Евгений Куйвашев. - Действующая эпидобстановка позволяет проводить на открытом воздухе соревнования по неконтактным видам спорта, к которым баскетбол вряд ли можно отнести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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