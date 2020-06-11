2020-06-11T17:39:23+03:00
Общество

В Ивделе в отделении полиции обнаружили тело 54-летнего мужчины

Полиция и Следственный комитет ведут проверку
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее мужчина был задержан за мелкое хулиганство.Ранее мужчина был задержан за мелкое хулиганство.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Как стало известно «Комсомольской правде» из источников, в отделение полиции Ивделя минувшим утром было обнаружено тело мужчины. В пресс-службе областного полицейского главка подтвердили данное сообщение.

- 11 июня в 05.30 в здании ОВД Ивделя сотрудниками дежурной части было обнаружено тело мужчины, совершившего суицид, - подтвердил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – По данному факту сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка.

По предварительным данным, мужчине было 54 года года. В среду в полдень его задержали участковые у дома на улице Ленина в поселке Оус за мелкое хулиганство.

- В 18.30 он почувствовал себя плохо, о чем сообщил полицейским, - поясняет Валерий Горелых. - Стражи порядка ему вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи доставили гражданина в районную больницу, где после осмотра в госпитализации ему отказали.

Когда сотрудники полиции вместе с мужчиной вернулись в отделение, тот попросил посидеть в фойе здания – был поздний час и автобусы в его деревню уже не ходили.

- В 05.00 гражданин отправился в туалет на третьем этаже, но поскольку обратно не вернулся, дежурный отправился узнать, что случилось, и вскоре нашел его на лестничном пролете рядом с чердачным помещением без признаков жизни, - добавляет Валерий Горелых. - Полицейский незамедлительно приступил к реанимационным действиям, а его коллеги вызвали бригаду медиков.

Спасти мужчину не удалось. В полиции отмечают, что в день смерти, 11 июня, его должны были судить за угрозу убийством своей бывшей сожительнице.

Также свою проверку по данному факту сейчас проводят сотрудники Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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