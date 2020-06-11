На площади 1905 закроют парковку на сутки, чтобы устроить световое шоу на День России

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:16:43+03:00

Она не будет работать с 20.00 11 июня до 24.00 12 июня

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В этот четверг вечером в центре Екатеринбурга временно закроется стоянка для машин на площади 1905 года. Машины на нее перестанут пускать уже в 20.00. Снова она откроется лишь в пятницу в 24.00.

- Ограничение стоянки транспортных средств на территории площади 1905 года производится в связи с подготовкой и проведением светового шоу, посвященного Дню России, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Световое шоу будет включать 300 световых приборов. Их установят на площади 1905 года. Они будут проецировать под музыку лучи, конусы, волны, столбы света.

ИСТОЧНИК KP.RU