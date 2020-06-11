На площади 1905 закроют парковку на сутки, чтобы устроить световое шоу на День России
В этот четверг вечером в центре Екатеринбурга временно закроется стоянка для машин на площади 1905 года. Машины на нее перестанут пускать уже в 20.00. Снова она откроется лишь в пятницу в 24.00.
- Ограничение стоянки транспортных средств на территории площади 1905 года производится в связи с подготовкой и проведением светового шоу, посвященного Дню России, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Световое шоу будет включать 300 световых приборов. Их установят на площади 1905 года. Они будут проецировать под музыку лучи, конусы, волны, столбы света.
ИСТОЧНИК KP.RU