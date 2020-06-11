2020-06-11T16:58:49+03:00
Общество

99-летнего уральского ветерана, воевавшего в Маньчжурии, поздравили персональным концертом во дворе

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа исполнил для Иннокентия Малышко его любимые фронтовые песни
Данил СВЕЧКОВ
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Военнослужащие поздравили ветерана, собравшись за столом с самоваром во дворе. Фото: Центральный военный округВоеннослужащие поздравили ветерана, собравшись за столом с самоваром во дворе. Фото: Центральный военный округ
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Военнослужащие Центрального военного округа продолжают поздравлять с 75-летием Победы уральских ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня, например, в гости к 99-летнему фронтовику Иннокентию Федоровичу Малышко, живущему в Верхней Пышме, пришли военные из ансамбля песни и пляски.

- Во дворе ветерана был организован персональный концерт, в начале которого военные артисты ЦВО исполнили песню «У самовара», также военные артисты исполнили вместе с фронтовиком его любимые песни, которые исполнялись во время тех минут отдыха, которые случались между битвами с немецко-фашистскими захватчиками, - уточняют в пресс-службе ЦВО.

Иннокентий Малышко родился в 1921 году в Благовещенске. Во время войны он находился в составе 1-ого Дальневосточного фронта. Также Иннокентий Федорович участвовал в Маньчжурской стратегической наступательной операции.

- Награжден медалями «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», орденом Отечественной войны II степени, - добавляют в ЦВО. - После войны работал на Среднем Урале в геологической разведке водителем больше 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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