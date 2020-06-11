Огромная рука-маска и накладная кошачья мордочка: женщины из уральской колонии показали как творчески защититься от коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:15:06+03:00

Маски девушки шили в свободное от работы время. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

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Креативным способом защититься от коронавируса предлагают женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии №6 Нижнего Тагила. Они сделали целую коллекцию защитных масок, которые вполне сойдут и за модный аксессуар, и за дополнение к костюму на Хэллоуин. Одни маски украшают бабочки и надписи «СТОП COVID», другие выглядят, как кошачья мордочка или даже огромная рука, накрывающая лицо.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

- В ИК-6 прошло соревнование между осужденными женщинами по созданию креативных масок, - говорят в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Девушки получили возможность лично продемонстрировать свое изделие. Победители были выбраны путем общего голосования и в качестве приза получили художественное фото.

В ГУФСИН добавляют, что такие креативные маски девушки делали в свободное от работы время. При этом некоторые из них на производстве шьют и классические защитные маски.

- Всего за два месяца в свердловских колониях сшили 1 миллион 640 тысяч масок для лица, тысячи противочумных костюмов, произвели несколько 10 тысяч респираторов для органов дыхания, - добавляют в ГУФСИН.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU