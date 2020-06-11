Жуткое падение женщины в трамвае Екатеринбурга попало на видео
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, случившегося в Екатеринбурге на улице Долорес Ибаррури. В трамвае 13-го маршрута упала 64-летняя женщина. Ее увезли в больницу с травмой позвоночника.
Женщина упала в трамвае при резком торможении.Видео УГИБДД по Свердловской области
- Водитель пояснил, что он двигался скоростью примерно 15 километров в час, - уточняют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - Сотрудники Госавтоинспекции проанализировали видео с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне трамвая. На кадрах видно, что женщина во время движения стоит возле сидения на задней площадке вагона. При этом, вместо того, чтобы присесть на свободные места в вагоне, женщина поставила сумки на сидение.
Как отмечают сотрудники полиции, за поручень женщина не держалась, из-за чего и упала, когда трамвай тронулся.
ИСТОЧНИК KP.RU