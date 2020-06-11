2020-06-11T15:50:30+03:00
Происшествия

Жуткое падение женщины в трамвае Екатеринбурга попало на видео

Ее увезли в больницу с травмой позвоночника
Данил СВЕЧКОВ
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Женщина не держалась за поручни, отмечают сотрудники полиции. Фото: кадр с видео, предоставленного УГИБДД по Свердловской областиЖенщина не держалась за поручни, отмечают сотрудники полиции. Фото: кадр с видео, предоставленного УГИБДД по Свердловской области
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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, случившегося в Екатеринбурге на улице Долорес Ибаррури. В трамвае 13-го маршрута упала 64-летняя женщина. Ее увезли в больницу с травмой позвоночника.

Женщина упала в трамвае при резком торможении.Видео УГИБДД по Свердловской области

- Водитель пояснил, что он двигался скоростью примерно 15 километров в час, - уточняют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - Сотрудники Госавтоинспекции проанализировали видео с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне трамвая. На кадрах видно, что женщина во время движения стоит возле сидения на задней площадке вагона. При этом, вместо того, чтобы присесть на свободные места в вагоне, женщина поставила сумки на сидение.

Как отмечают сотрудники полиции, за поручень женщина не держалась, из-за чего и упала, когда трамвай тронулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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