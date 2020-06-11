Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки
Во втором часу дня на улице Ленина произошла авария. Автобус ПАЗ врезался в УАЗ, двигавшийся в попутном направлении. После этого УАЗ столкнулся с BMW-118, которая поворачивала направо.
- Автомобиль BMW-118, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Киа-Серато», выезжающего с дворовой территории, - добавляют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля УАЗ.
В перевернувшейся машины пострадали двое мужчин, сидевших на пассажирских местах. Их увезли в больницу с ушибами и ссадинами. Также у одного из них врачи диагностировали перелом колена.
- Пассажирский автобус следовал по маршруту № 32, в салоне автобуса находились 10 пассажиров, они травм не получили, - добавляют в ведомстве. - Водитель автобуса поясняет, что впереди движущийся УАЗ стал притормаживать, а он пытался уйти от столкновения. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Движение на участке восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU