Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:18:48+03:00

ДТП началось с того, что автобус въехал в УАЗ с прицепом. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

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Во втором часу дня на улице Ленина произошла авария. Автобус ПАЗ врезался в УАЗ, двигавшийся в попутном направлении. После этого УАЗ столкнулся с BMW-118, которая поворачивала направо.

- Автомобиль BMW-118, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Киа-Серато», выезжающего с дворовой территории, - добавляют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля УАЗ.

В перевернувшейся машины пострадали двое мужчин, сидевших на пассажирских местах. Их увезли в больницу с ушибами и ссадинами. Также у одного из них врачи диагностировали перелом колена.

- Пассажирский автобус следовал по маршруту № 32, в салоне автобуса находились 10 пассажиров, они травм не получили, - добавляют в ведомстве. - Водитель автобуса поясняет, что впереди движущийся УАЗ стал притормаживать, а он пытался уйти от столкновения. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Движение на участке восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU