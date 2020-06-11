2020-06-11T15:18:48+03:00
Происшествия

Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки

Пассажиры автобуса не пострадали
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
ДТП началось с того, что автобус въехал в УАЗ с прицепом. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской областиДТП началось с того, что автобус въехал в УАЗ с прицепом. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Во втором часу дня на улице Ленина произошла авария. Автобус ПАЗ врезался в УАЗ, двигавшийся в попутном направлении. После этого УАЗ столкнулся с BMW-118, которая поворачивала направо.

- Автомобиль BMW-118, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Киа-Серато», выезжающего с дворовой территории, - добавляют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля УАЗ.

В перевернувшейся машины пострадали двое мужчин, сидевших на пассажирских местах. Их увезли в больницу с ушибами и ссадинами. Также у одного из них врачи диагностировали перелом колена.

- Пассажирский автобус следовал по маршруту № 32, в салоне автобуса находились 10 пассажиров, они травм не получили, - добавляют в ведомстве. - Водитель автобуса поясняет, что впереди движущийся УАЗ стал притормаживать, а он пытался уйти от столкновения. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Движение на участке восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Евгений Куйвашев объяснил, когда получит выплаты технический персонал больниц, лечащих пациентов с COVID-19
Когда выпускники школ Свердловской области смогут получить аттестаты: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Словно конец света: на Екатеринбург обрушился ливень с ураганом
Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о том, можно ли отменить карантин 12 июня
В Ивделе в отделении полиции обнаружили тело 54-летнего мужчины
На площади 1905 закроют парковку на сутки, чтобы устроить световое шоу на День России
99-летнего уральского ветерана, воевавшего в Маньчжурии, поздравили персональным концертом во дворе
Когда в Свердловской области завершится пандемия коронавируса: отвечает вице-губернатор Креков
Огромная рука-маска и накладная кошачья мордочка: женщины из уральской колонии показали как творчески защититься от коронавируса
Жуткое падение женщины в трамвае Екатеринбурга попало на видео
Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки
Что такое экстремизм и что за него грозит: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района
На Уралмаше почти на два месяца изменится маршрут трех троллейбусов
ВТБ помогает восстанавливать леса России