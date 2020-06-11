Что такое экстремизм и что за него грозит: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:05:35+03:00

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За совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе через Интернет.

В соответствии с Конституцией, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Исходя из положений ст. 14, 19, 28 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Вместе с тем, Россия - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Кроме этого не допустимы действия, направленные на возбуждение вражды, либо унижение человека либо группы лиц по признакам расы, пола, вероисповедания, как и пропаганда верховенства одной религии над другой.

За это предусмотрена административная ответственность, санкции предусматривают административный штраф на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность и реальное лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU