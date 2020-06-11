На Уралмаше почти на два месяца изменится маршрут трех троллейбусов

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:03:23+03:00

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В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, почти на два месяца поменяется движение троллейбусов. Дело в том, что на улице Бакинских комиссаров будут проводить ремонт теплотрассы. С 00:00 12 июня до 00:00 4 августа изменится схема движения маршрутов №3, 5 и 12. Рассказываем подробно, по каким улицам они пойдут.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Троллейбус №3: Веер – проспект Космонавтов – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – репина – Крауля – станция «Крауля».

Троллейбус №5: площадь Первой Пятилетки – проспект Космонавтов – Свердлова – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Чапаева – Белинского – Щорса – станция «ЦПКиО».

Троллейбус №12: Веер – проспект Космонавтов – Сулимова – Комсомольская – станция «Академическая».

ИСТОЧНИК KP.RU