2020-06-11T15:01:32+03:00
Общество

ВТБ помогает восстанавливать леса России

ВТБ запускает онлайн-сервис «Подари лес другу!», который позволит дистанционно выбрать участок и посадить деревья в национальных парках
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ запускает онлайн-сервис «Подари лес другу!», который позволит дистанционно выбрать участок и посадить деревья в национальных парках на территории России. Проект реализован совместно с российской веб-платформой по посадке лесов Treeography. Потенциальная аудитория сервиса – 5 млн человек, на первом этапе он позволит восстановить более 105 тыс. деревьев.

Воспользоваться сервисом может любой желающий, не только клиенты банка. На старте в проекте участвуют 3 национальных парка России, среди которых – «Заповедная Мордовия», «Валдайский», «Смоленское Поозерье». «Подари лес другу!» построен по принципу платформы с двумя группами пользователей. С одной стороны – лесничие, регистрирующие территории, на которых погиб лес, с другой стороны – пользователи, которые хотели бы его восстановить.

На странице сервиса на сайте банка можно выбрать участок для восстановления леса, указать количество деревьев для посадки и оплатить покупку любой банковской картой или через ВТБ Онлайн. При желании – назвать лес своим именем или в честь другого человека и получать онлайн-отчеты от лесничего с фотографиями растущих деревьев.

«Россия занимает первое место в мире по площади лесов, обладая более 20% мировых запасов. Как социально ответственному банку нам важно предложить клиентам сохранить это богатство и способствовать его приумножению. В настоящее время на территории страны в восстановлении нуждаются около 1 млн гектаров земли, поэтому мы предлагаем всем желающим возможность внести свой вклад в этот процесс. По нашим оценкам, в проекте могут принять участие порядка 5 млн человек», – говорит Андрей Осипов, старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ.

«В январе 2020 года на форуме в Давосе была озвучена международная инициатива по посадке одного триллиона деревьев. Лесовосстановление, в том числе, влияет на снижение углеродного следа, ставшего большой экологической проблемой современной действительности. Благодаря партнерству Treeography с банком ВТБ, их высокой корпоративной ответственности, мы с уверенностью можем сказать, что делаем большой шаг по направлению к сохранению лесов и изменению экологической ситуации», – комментирует Александр Платонов, создатель проекта Treeography.

Пять лет назад сервис «Подари лес другу!» запустил Почта Банк. Программа стала первым в мире проектом по дистанционному восстановлению лесов через интернет и банкоматы. За это время вместе с клиентами Почта Банка было высажено почти 4 млн деревьев в 50 национальных парках страны.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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