2020-06-11T14:48:10+03:00
Общество

«Моя мама супергерой»: детям медиков ОДКБ в Екатеринбурге, сражающихся с COVID-19, отправят письма и подарки

Администрация больницы так пытается объяснить детям, что работа их родителей – очень важна
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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Уже больше месяца медики ОДКБ помогают маленьким пациентам с подтвержденным коронавирусом. специалисты разного профиля находятся в отделении круглосуточно. Многие из них самоизолировались, поэтому после окончания рабочей смены могут общаться со своими родными только через гаджеты.

Поэтому администрация больницы решила поддержать своих сотрудников и написать письма их детям, рассказав о том, какую тяжелую, но очень важную работу выполняют их родители. Для каждого ребенка была отпечатана специальная белая футболка с изображением «героя в маске», чтобы показать, что их мамы и папы – те самые настоящие герои.

- Работа сотрудников в перепрофилированном под коронавирус корпусе со стороны может быть не видна и непонятна, особенно для ребенка. Поэтому мы решили сравнить наших специалистов в супергероями, которые всегда носят маски и совершают подвиги, - объяснил задумку главврач больницы Олег Аверьянов.

Подарки и письма получат больше 35 детей, чьи родители работают с «коронавирусными» пациентами в ОДКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Моя мама супергерой»: детям медиков ОДКБ в Екатеринбурге, сражающихся с COVID-19, отправят письма и подарки
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