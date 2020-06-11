«Моя мама супергерой»: детям медиков ОДКБ в Екатеринбурге, сражающихся с COVID-19, отправят письма и подарки
Уже больше месяца медики ОДКБ помогают маленьким пациентам с подтвержденным коронавирусом. специалисты разного профиля находятся в отделении круглосуточно. Многие из них самоизолировались, поэтому после окончания рабочей смены могут общаться со своими родными только через гаджеты.
Поэтому администрация больницы решила поддержать своих сотрудников и написать письма их детям, рассказав о том, какую тяжелую, но очень важную работу выполняют их родители. Для каждого ребенка была отпечатана специальная белая футболка с изображением «героя в маске», чтобы показать, что их мамы и папы – те самые настоящие герои.
- Работа сотрудников в перепрофилированном под коронавирус корпусе со стороны может быть не видна и непонятна, особенно для ребенка. Поэтому мы решили сравнить наших специалистов в супергероями, которые всегда носят маски и совершают подвиги, - объяснил задумку главврач больницы Олег Аверьянов.
Подарки и письма получат больше 35 детей, чьи родители работают с «коронавирусными» пациентами в ОДКБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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