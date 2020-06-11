2020-06-11T14:30:44+03:00
Происшествия

Должен был спрятать 29 свертков: на Урале под суд отправили наркосбытчика

Его поймали полицейские прямо во время «работы»
Мария Трапезникова
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На Урале под суд отправили наркосбытчикаНа Урале под суд отправили наркосбытчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в торговле и сбыте наркотиков через Интернет. Его роль заключалась в том, чтобы «закладывать» героин на территории города в различных тайниках. В конце марта этого года он получил информацию о местонахождении 29 свертков общей массой 11,9 граммов, забрал их, после чего должен был перепрятать.

- Обвиняемый разместил 27 пакетиков в организованных в поселке Ленинский под Каменском-Уральским тайниках, сфотографировав места закладок и направив информацию о местах их размещения соучастнику преступления для последующей передачи их покупателям, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оставшиеся два свертка мужчина спрятать не успел, потому что его перехватили полицейские. Наркотики у него забрали в ходе личного досмотра. В телефонной переписке силовики установили примерное местонахождение других тайников, откуда изъяли еще 24 свертка. На мужчину завели уголовное дело и направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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