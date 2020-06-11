На Урале в продуктовом нашли консервы с кишечной палочкой

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:01:35+03:00

На производителя составили административный протокол, который направили в Роспотребнадзор и полицию

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В начале июня в магазине «Светофор» в поселке Сысерть, что в Свердловской области, инспекторы регионального Россельхознадзора отобрали пробы продуктов для проведения испытаний на показатели качества и безопасности. Для тестов отобрали образцы сливочного и сладко-сливочного масла, а также мясных консервов из конины.

- По результатам лабораторных испытаний, во всех образцах масла обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также выявлено, что масло изготовлено с добавлением растительных жиров, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора. – В составе консервов обнаружена ДНК свиньи и курицы.

В адрес производителя тут же были направлены предписания о прекращении действия декларации о соответствии. На него составлен административный протокол. Вся информация была направлена в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, в полицию и территориальное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU