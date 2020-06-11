2020-06-11T13:40:51+03:00
Общество

В Симферополь и Калининград: еще одна авиакомпания возобновила полеты из Екатеринбурга

Рассказываем, в какие города запланированы полеты «России»
Мария Трапезникова
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Еще одна авиакомпания возобновила полеты из ЕкатеринбургаЕще одна авиакомпания возобновила полеты из ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из аэропорта Кольцово снова начинают летать самолеты авиакомпании «Россия». Помимо полетов в Санкт-Петербург, рейсы запланированы в Анапу, Сочи, Симферополь и Калининград. Последний город стал новым направлением для авиаперевозчика. Рейсы запланированы с 27 июня. Вылеты из аэропорта будут осуществляться по субботам в 17:00.

- Полеты из Екатеринбурга на черноморские курорты запланированы с 22 июня. Рейсы в Анапу будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Рейсы в Сочи – также четырежды в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля в ежедневном режиме возобновляются полеты в Симферополь. Но и это еще не все: с 10 июня «Россия» будет каждый день летать в Санкт-Петербург, а с 1 июля частота этого направления увеличится до двух рейсов в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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