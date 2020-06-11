2020-06-11T13:19:59+03:00
Происшествия

На Урале виновника смертельного ДТП отправили на пять лет в колонию

Мужчина сел за руль пьяным, не справился с управлением и вылетел в кювет
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале виновника смертельного ДТП отправили на пять лет в колониюНа Урале виновника смертельного ДТП отправили на пять лет в колониюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тугулымском районе Свердловской области под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в смертельном ДТП, совершенным из-за того, что он сел за руль пьяным. По его вине погиб пассажир.

- Передвигаясь по дорогам общего пользования, при выезде на трассу «ЕкатеринбургТюмень» он не справился с управлением и вылетел в кювет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Его пассажиру от сильного удара были причинены многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В итоге, на водителя завели уголовное дело и направили в суд. Ему назначили наказание в виде 5 лет и 3 месяцев в колонии-поселении. А еще заставили выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда двум маленьким детям, оставшимся без отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки
Что такое экстремизм и что за него грозит: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района
На Уралмаше почти на два месяца изменится маршрут трех троллейбусов
ВТБ помогает восстанавливать леса России
«Моя мама супергерой»: детям медиков ОДКБ в Екатеринбурге, сражающихся с COVID-19, отправят письма и подарки
Должен был спрятать 29 свертков: на Урале под суд отправили наркосбытчика
На Урале в продуктовом нашли консервы с кишечной палочкой
В Симферополь и Калининград: еще одна авиакомпания возобновила полеты из Екатеринбурга
На Урале виновника смертельного ДТП отправили на пять лет в колонию
ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз
В выходные на свердловских трассах устроят тотальные проверки водителей-нарушителей
В Екатеринбурге выпускникам школ выдадут аттестаты без сдачи экзаменов
Вытащили с того света: в Екатеринбурге врачи за 40 минут спасли пациента с раком поджелудочной железы
Уралец устроил дома наркопритон и украл у свой бабушки 75 тысяч
Шквалистый ветер, грозы и град: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В День России над Екатеринбургом пролетит самолет с гигантским флагом
СвЖД присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам
«Был под действием наркотиков»: в Екатеринбурге неадекватный парень грозился взорвать дом
За сутки медики вылечили от коронавируса 148 свердловчан
Батутный парк в Екатеринбурге заплатит трехлетней девочке 225 тысяч за сломанную ногу
Екатеринбургские бизнес-абоненты Tele2 потребляют почти в четыре раза больше интернет-трафика
43 ножевых: раскрыты подробности жестокого убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге
На Урале скандального экс-духовника Поклонской отправили под суд за фейки о коронавирусе
ФАС отказала в переназначении главы свердловской РЭК