11 Июнь 2020 2020-06-11T13:19:59+03:00

На Урале виновника смертельного ДТП отправили на пять лет в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина сел за руль пьяным, не справился с управлением и вылетел в кювет

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В Тугулымском районе Свердловской области под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в смертельном ДТП, совершенным из-за того, что он сел за руль пьяным. По его вине погиб пассажир.

- Передвигаясь по дорогам общего пользования, при выезде на трассу «Екатеринбург – Тюмень» он не справился с управлением и вылетел в кювет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Его пассажиру от сильного удара были причинены многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В итоге, на водителя завели уголовное дело и направили в суд. Ему назначили наказание в виде 5 лет и 3 месяцев в колонии-поселении. А еще заставили выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда двум маленьким детям, оставшимся без отца.

ИСТОЧНИК KP.RU