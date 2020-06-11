2020-06-11T12:52:58+03:00
Общество

В выходные на свердловских трассах устроят тотальные проверки водителей-нарушителей

Полицейские будут ловить тех, кто сел за руль пьяным, и тех, у кого нет прав
Мария Трапезникова
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Полицейские будут ловить тех, кто сел за руль пьяным, и тех, у кого нет правПолицейские будут ловить тех, кто сел за руль пьяным, и тех, у кого нет правФото: Алексей БУЛАТОВ
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В предстоящие выходные инспекторы ГИБДД устроят тотальные проверки на всех дорогах Свердловской области. В ходе рейдов порядка 400 экипажей будут ловить водителей, допустивших грубые нарушения ПДД: управление без прав и пьяное вождение.

- За управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, а также находящимися в нетрезвом состоянии, предусмотрены крупные штрафы и даже лишение свободы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

За пять месяцев текущего года в Свердловской области полицейские в ходе рейдов поймали и привлекли к ответственности почти 6,5 тысяч водителей, севших за руль в пьяном виде или отказавшихся проходить медосвидетельствование. Больше 700 водителей нарушили закон повторно. С начала года в регионе произошла 91 пьяная авария, в которых погибли 22 человека и еще 131 получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В выходные на свердловских трассах устроят тотальные проверки водителей-нарушителей
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