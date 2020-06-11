В Екатеринбурге выпускникам школ выдадут аттестаты без сдачи экзаменов
Теперь уже официально и окончательно: выпускники школ 2020 года смогут не сдавать экзамены. Аттестаты им выдадут и так. Постановление об этом сегодня, 11 июня, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
- Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, - поясняют на сайте Правительства РФ. - Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.
Причиной для таких изменений в жизни подрастающего поколения стал, как очевидно, коронавирус. Такая мера позволит оградить и школьников, и учителей от риска заразиться COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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