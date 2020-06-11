2020-06-11T12:43:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге выпускникам школ выдадут аттестаты без сдачи экзаменов

В этом году ЕГЭ ждет лишь будущих абитуриентов
Данил СВЕЧКОВ
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В этом году аудитории для сдачи ЕГЭ сильно опустеют из-за того, что сдавать его будут лишь те, кто хочет поступить в вуз.В этом году аудитории для сдачи ЕГЭ сильно опустеют из-за того, что сдавать его будут лишь те, кто хочет поступить в вуз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Теперь уже официально и окончательно: выпускники школ 2020 года смогут не сдавать экзамены. Аттестаты им выдадут и так. Постановление об этом сегодня, 11 июня, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, - поясняют на сайте Правительства РФ. - Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Причиной для таких изменений в жизни подрастающего поколения стал, как очевидно, коронавирус. Такая мера позволит оградить и школьников, и учителей от риска заразиться COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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