Вытащили с того света: в Екатеринбурге врачи за 40 минут спасли пациента с раком поджелудочной железы
В Екатеринбурге врачи больницы № 40 спасли онкопацинета с опухолью поджелудочной железы. У мужчины началась интоксикация, которая бы закончилась летальным исходом. Но на его счастье хирурги провели экстренную операцию и сумели стабилизировать его состояние.
Специалисты под рентген-контролем ввели в просвет самораскрывающийся нитиноловый стент, который удерживает стенки протока и тем самым выводит желчь. После сорокаминутной манипуляции билирубин снизился в пять раз.
- Пациент с онкопатологией и механической желтухой, проблемами с сердцем и подозрением на коронавирусную инфекцию – такое сочетание до этого нам не встречалось. Со всеми проблемами мы справились, насколько это вообще было возможно на данный момент. Пожилой пациент выписан домой с улучшением состояния, – рассказывает врач-эндоскопист, заведующая оперблоком ГКБ № 40 Ксения Мерсаидова.
На седьмые сутки мужчину выписали с закрепленным внутри протока стентом.
Напомним, что на прошлой неделе под Екатеринбургом скончалась Дарья Антропова. У женщины выявили саркому Юинга, но произошло это после того, как ее полгода лечили от другой болезни. Всему виной неверный диагноз онкологов.
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ИСТОЧНИК KP.RU