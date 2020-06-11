Вытащили с того света: в Екатеринбурге врачи за 40 минут спасли пациента с раком поджелудочной железы

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:27:11+03:00

У мужчины началась интоксикация, если бы не срочная операция, то он бы скончался

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге врачи больницы № 40 спасли онкопацинета с опухолью поджелудочной железы. У мужчины началась интоксикация, которая бы закончилась летальным исходом. Но на его счастье хирурги провели экстренную операцию и сумели стабилизировать его состояние.

Специалисты под рентген-контролем ввели в просвет самораскрывающийся нитиноловый стент, который удерживает стенки протока и тем самым выводит желчь. После сорокаминутной манипуляции билирубин снизился в пять раз.

- Пациент с онкопатологией и механической желтухой, проблемами с сердцем и подозрением на коронавирусную инфекцию – такое сочетание до этого нам не встречалось. Со всеми проблемами мы справились, насколько это вообще было возможно на данный момент. Пожилой пациент выписан домой с улучшением состояния, – рассказывает врач-эндоскопист, заведующая оперблоком ГКБ № 40 Ксения Мерсаидова.

На седьмые сутки мужчину выписали с закрепленным внутри протока стентом.

Напомним, что на прошлой неделе под Екатеринбургом скончалась Дарья Антропова. У женщины выявили саркому Юинга, но произошло это после того, как ее полгода лечили от другой болезни. Всему виной неверный диагноз онкологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я был в ужасе»: следователи перепутали имя умершей от рака екатеринбурженки, которой поставили неверный диагноз. Дарья Антропова скончалась на руках у мужа Кирилла в поезде, на котором пара возвращалась домой из Москвы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU