2020-06-11T12:27:11+03:00
Здоровье

Вытащили с того света: в Екатеринбурге врачи за 40 минут спасли пациента с раком поджелудочной железы

У мужчины началась интоксикация, если бы не срочная операция, то он бы скончался
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ № 40Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ № 40
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В Екатеринбурге врачи больницы № 40 спасли онкопацинета с опухолью поджелудочной железы. У мужчины началась интоксикация, которая бы закончилась летальным исходом. Но на его счастье хирурги провели экстренную операцию и сумели стабилизировать его состояние.

Специалисты под рентген-контролем ввели в просвет самораскрывающийся нитиноловый стент, который удерживает стенки протока и тем самым выводит желчь. После сорокаминутной манипуляции билирубин снизился в пять раз.

- Пациент с онкопатологией и механической желтухой, проблемами с сердцем и подозрением на коронавирусную инфекцию – такое сочетание до этого нам не встречалось. Со всеми проблемами мы справились, насколько это вообще было возможно на данный момент. Пожилой пациент выписан домой с улучшением состояния, – рассказывает врач-эндоскопист, заведующая оперблоком ГКБ № 40 Ксения Мерсаидова.

На седьмые сутки мужчину выписали с закрепленным внутри протока стентом.

Напомним, что на прошлой неделе под Екатеринбургом скончалась Дарья Антропова. У женщины выявили саркому Юинга, но произошло это после того, как ее полгода лечили от другой болезни. Всему виной неверный диагноз онкологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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