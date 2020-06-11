2020-06-11T11:59:04+03:00
Происшествия

Уралец устроил дома наркопритон и украл у свой бабушки 75 тысяч

Суд отправил его на два года в колонию-поселение
Мария Трапезникова
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Уралец устроил дома наркопритон и украл у свой бабушки 75 тысячУралец устроил дома наркопритон и украл у свой бабушки 75 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Пышме, что в Свердловской области, под суд отправили 19-летнего юношу, которого обвиняют в том, что он устроил дома наркопритон, а также в краже денег у бабушки. Суд выяснил, что он с 10 по 15 октября прошлого года неоднократно приглашал к себе в гости незнакомцев, которые употребляли наркотики.

- Кроме того, в декабре прошлого года он попросил у своей бабушки деньги, но в ответ получил отказ. Тогда парень расстегнул карман кофты пенсионерки, из которой достал полиэтиленовый мешок с деньгами в размере 75 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Просьбу вернуть ей деньги молодой человек проигнорировал и сбежал из дома. Его скорее поймали и завели на него уголовное дело. Свою вину в суде он полностью признал. Ему назначили 2 года и 1 месяц в колонии-поселении, а также оштрафовали на пять тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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