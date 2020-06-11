2020-06-11T11:43:49+03:00
Общество

Шквалистый ветер, грозы и град: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение

МЧС просит горожан быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждениеСвердловские спасатели объявили штормовое предупреждениеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На День России в Свердловской области ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков, 12 июня на регион обрушатся сильные ветра, с порывами до 18 м/сек, грозы и град. В связи с этим спасатели МЧС просят горожан быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Во-первых, во время непогоды лучше вообще не выходить на улицу без крайней необходимости, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Водителям лучше парковать машины на крытых стоянках, чтобы защитить их от града.

Во-вторых, лучше не приближаться к водоемам и не пользоваться телефоном. Дело в том, что вода является отличным проводником электричества, поэтому при грозе следует немедленно выйти из водоема и отойти от него минимум на 100 метров. Не стоит пережидать ее на берегу в палатке или под деревьями.

В-третьих, если град вдруг застал вас на улице, необходимо найти укрытие. Если это невозможно, то следует первым делом защитить голову от ударов градин – прикрыть ее руками, сумкой или одеждой. Прятаться под деревьям – плохая идея.

В-четвертых, если во время непогоды вы находитесь дома, плотно закройте окна, дымоходы, отключите все электроприборы и телефон, а также не подходите близко к окну и металлическим предметам.

Если вдруг произошло ЧП, обязательно звоните спасателям по телефонам: 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки
Что такое экстремизм и что за него грозит: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района
На Уралмаше почти на два месяца изменится маршрут трех троллейбусов
ВТБ помогает восстанавливать леса России
«Моя мама супергерой»: детям медиков ОДКБ в Екатеринбурге, сражающихся с COVID-19, отправят письма и подарки
Должен был спрятать 29 свертков: на Урале под суд отправили наркосбытчика
На Урале в продуктовом нашли консервы с кишечной палочкой
В Симферополь и Калининград: еще одна авиакомпания возобновила полеты из Екатеринбурга
На Урале виновника смертельного ДТП отправили на пять лет в колонию
ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз
В выходные на свердловских трассах устроят тотальные проверки водителей-нарушителей
В Екатеринбурге выпускникам школ выдадут аттестаты без сдачи экзаменов
Вытащили с того света: в Екатеринбурге врачи за 40 минут спасли пациента с раком поджелудочной железы
Уралец устроил дома наркопритон и украл у свой бабушки 75 тысяч
Шквалистый ветер, грозы и град: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В День России над Екатеринбургом пролетит самолет с гигантским флагом
СвЖД присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам
«Был под действием наркотиков»: в Екатеринбурге неадекватный парень грозился взорвать дом
За сутки медики вылечили от коронавируса 148 свердловчан
Батутный парк в Екатеринбурге заплатит трехлетней девочке 225 тысяч за сломанную ногу
Екатеринбургские бизнес-абоненты Tele2 потребляют почти в четыре раза больше интернет-трафика
43 ножевых: раскрыты подробности жестокого убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге
На Урале скандального экс-духовника Поклонской отправили под суд за фейки о коронавирусе
ФАС отказала в переназначении главы свердловской РЭК