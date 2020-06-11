Шквалистый ветер, грозы и град: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На День России в Свердловской области ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков, 12 июня на регион обрушатся сильные ветра, с порывами до 18 м/сек, грозы и град. В связи с этим спасатели МЧС просят горожан быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Во-первых, во время непогоды лучше вообще не выходить на улицу без крайней необходимости, не проводить работ на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе. Водителям лучше парковать машины на крытых стоянках, чтобы защитить их от града.

Во-вторых, лучше не приближаться к водоемам и не пользоваться телефоном. Дело в том, что вода является отличным проводником электричества, поэтому при грозе следует немедленно выйти из водоема и отойти от него минимум на 100 метров. Не стоит пережидать ее на берегу в палатке или под деревьями.

В-третьих, если град вдруг застал вас на улице, необходимо найти укрытие. Если это невозможно, то следует первым делом защитить голову от ударов градин – прикрыть ее руками, сумкой или одеждой. Прятаться под деревьям – плохая идея.

В-четвертых, если во время непогоды вы находитесь дома, плотно закройте окна, дымоходы, отключите все электроприборы и телефон, а также не подходите близко к окну и металлическим предметам.

Если вдруг произошло ЧП, обязательно звоните спасателям по телефонам: 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU