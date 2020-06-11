2020-06-11T11:28:50+03:00
Общество

В День России над Екатеринбургом пролетит самолет с гигантским флагом

Рассказываем, где его можно будет увидеть
Мария Трапезникова
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В День России над Екатеринбургом пролетит самолет с гигантским флагомВ День России над Екатеринбургом пролетит самолет с гигантским флагомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Завтра, 12 июня, по всей стране отмечают День России. Из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести в онлайн-формат – как, в основном, и все праздники. Но, даже несмотря на это, свердловские власти постарались организовать все ничуть не хуже, чем «в офлайне».

- Важно выстроить все мероприятия так, чтобы уральцы прониклись атмосферой праздника, почувствовали свою сопричастность к истории и судьбе нашей великой страны, - рассказал губернатор Евгений Куйвашев. – И еще. Необходимо максимально учесть интересы и запросы всех категорий жителей региона. Прежде всего, людей старшего возраста, которые особенно нуждаются в нашей заботе и поддержке.

В подготовке всех мероприятий задействовано большое количество социально ориентированных НКО и волонтеров.

Напомним, 12 июня в Свердловской области пройдут различные флешмобы, общественные и культурные акции, которые будут организованы с соблюдением всех мер санбезопасности. Самыми запоминающимися станут фестиваль граффити, флешмоб «Флаги России», а также пролет самолета над Екатеринбургом с гигантским развивающимся флагом России. Он, кстати, должен будет пролететь над Ботаникой, площадью 1905 года, Городским прудом, после чего свернет в сторону Сортировки. А завершится праздник световым шоу, назначенным на 23:45.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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