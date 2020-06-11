СвЖД присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:25:26+03:00

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Свердловская магистраль присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам: в 2020 году он отмечается 11 июня. В этот день во всех регионах СвЖД проходят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и повышение безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

11 июня в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени и Сургуте организован тематический радиомарафон. Ведущие популярных радиостанций в прямом эфире проводят для слушателей викторину на знание правил дорожного движения. Водители, ответившие правильно на вопросы, получат призы от железнодорожников.

Сотрудники СвЖД в этот день выйдут на переезды (в защитных масках и перчатках), чтобы напомнить автомобилистам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, раздадут памятки.

Фото: СвЖД

В рамках работы с будущими водителями СвЖД подготовила для автошкол краш-курс (специальный видеокурс) о безопасности на железнодорожных переездах, который можно включить в учебный план для дистанционного обучения курсантов.

По статистике, практически все ДТП на переездах происходят в результате осознанного нарушения водителями правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. СвЖД призывает автомобилистов поддержать Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам неукоснительным соблюдением правил дорожного движения.

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Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 11 июня 2020 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Данная инициатива поддержана во многих странах мира. ОАО «РЖД» традиционно присоединяется к международной акции.