2020-06-11T11:07:07+03:00
Происшествия

«Был под действием наркотиков»: в Екатеринбурге неадекватный парень грозился взорвать дом

Молодой человек сильно избил мать и перерезал газовый шланг
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Рано утром 11 июня в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» поступил тревожный вызов от сотрудников полиции. Они рассказали, что в дома по улице Чкалова, 111 молодой человек угрожает взорвать газ. На место сразу же выехала аварийная бригада и перекрыла газоснабжение подъезда.

- Дебошир забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть дверь. Когда газовики смогли проникнуть внутрь, они обнаружили, что газовый шланг перерезан, а помещения загазованы, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Кроме парня в квартире находилась его мать. Специалисты немедленно отключили квартиру от газа, а также провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей дома. Молодой человек, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. Его передали в руки полиции, а его маму срочно госпитализировали, так как сын ее сильно избил.

- Ввиду неадекватного поведения полицейские вызвали бригаду медиков скорой помощи, которая доставила мужчину в медучреждение, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По итогам начатой проверки мужчине будет дана правовая оценка его действиям.

По данным газовиков, с начала года им поступило почти четыре тысячи аварийных заявок, которые несли потенциальную угрозу. О запахе газа можно сообщить по телефонам: 04 или 104. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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