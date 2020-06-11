За сутки медики вылечили от коронавируса 148 свердловчан
За минувшие сутки медики Среднего Урала выписали из больниц 148 человек. Таким образом, за все время пандемии врачам удалось поставить на ноги 3 790 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Кроме того, сегодня стало известно о том, что за сутки зафиксировали 312 новых случаев заражения. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (еще +190). Помимо этого новыми пациентами стали жители Березовского, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других муниципалитетов. Всего в регионе – 8 506 заболевших.
- Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое. 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе.
Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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