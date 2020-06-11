2020-06-11T10:24:18+03:00
Общество

Батутный парк в Екатеринбурге заплатит трехлетней девочке 225 тысяч за сломанную ногу

Ребенок отмечал День рождения и без сопровождения родителей пошел прыгать, а сотрудники за этим не проследили
Мария Трапезникова
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Батутный парк в Екатеринбурге заплатит трехлетней девочке 225 тысяч за сломанную ногуБатутный парк в Екатеринбурге заплатит трехлетней девочке 225 тысяч за сломанную ногуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В марте прошлого года в батутном парке, расположенном в ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге, проходил день рождения. На него пригласили малышей в возрасте от двух до шести лет. Трехлетняя Алина [имя изменено – прим.ред.] пришла на праздник вместе с мамой, и в какой-то момент отошла от нее, чтобы попрыгать на батуте.

На соседнем батуте прыгал мальчик, и девочка решила к нему присоединиться. Но, дойдя до его батута по специальному бортику, упала прямо под ноги мальчику. В итоге Алину с переломом большой берцовой кости срочно госпитализировали в ДГКБ №9. После наложения гипса ребенка с родителями отпустили домой.

- Папа девочки посчитал, что случившееся с ребенком произошло из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками батутного парка своих обязанностей, - рассказали в пресс-служба Облсуда.

Дело в том, что в парке запрещено детям с двух до шести лет находиться на батутах без сопровождения взрослых. Мама девочки была на территории парка, но отошла в беседку, к гостям. И никто ее не ознакомил с правилами. В итоге, отец девочки обратился в суд с требованием взыскать с батутного парка компенсацию морального вреда, а также расходы на лечение и оштрафовать.

Суд требования удовлетворил и обязал администрацию заведения выплатить 225 тысяч рублей – включая компенсацию морального вреда и штраф. Но обратная сторона с этим не согласилась и решила обжаловать решение, подав апелляцию в Свердловский областной суд. Но его все равно оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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