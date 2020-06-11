2020-06-11T10:20:22+03:00
Общество

Екатеринбургские бизнес-абоненты Tele2 потребляют почти в четыре раза больше интернет-трафика

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы в корпоративном сегменте в начале 2020 года
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы в корпоративном сегменте в начале 2020 года. В Свердловской области интернет-трафик B2B-клиентов вырос почти в четыре раза.

Tele2 зафиксировала рост бизнес-показателей в корпоративном кластере в первые четыре месяца 2020 года. Благодаря развитию клиентской базы выручка оператора в B2B-направлении в Свердловской области выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи оператора в данном сегменте за тот же период выросли на 54%. Важной тенденцией среди бизнес-абонентов в регионе стала растущая востребованность мобильного интернета.

Влияние на рост Tele2 в корпоративном сегменте оказало также активное развитие M2M-направления. Так, число пользователей услуги M2M в Свердловской области за отчетный период выросло на 29%.

Для решения задач бизнеса по обеспечению сотрудников качественной связью с учетом постоянно меняющихся потребностей Tele2 предлагает корпоративный тарифный план «Моя команда». Тариф сохраняет максимально персонифицированный подход и позволяет B2B-клиентам выбирать количество абонентов и оптимальный объем услуг, исходя из среднего потребления на одного сотрудника компании. Татьяна Филиппова, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» Tele2: «В последнее время мы наблюдаем стабильный динамичный рост в корпоративном сегменте. Это свидетельствует о востребованности наших услуг, о том, что они отвечают потребностям бизнес-абонентов макрорегиона. Tele2 предлагает оптимальные по наполнению и стоимости тарифные планы, гибкие решения для бизнеса любого масштаба. Нашим В2В –клиентам мы предлагаем таргетированную SMS-рассылку, которая является востребованным сервисом для любого уровня бизнеса клиентов. С помощью услуги можно найти сотрудников, сообщить потенциальным клиентам о своих услугах, а также найти этих потенциальных клиентов. Мы также предоставляем широкий спектр возможностей на базе BigData».

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