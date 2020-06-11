2020-06-11T10:24:30+03:00
Происшествия

43 ножевых: раскрыты подробности жестокого убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге

Тело Николая Некрасова нашли у порога сгоревшей квартиры. Спустя три дня от переживаний скончалась и мать парня
Олег ГАЛИМОВ
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Тело Николая нашли у входа в его квартиру. Фото: соцсетиТело Николая нашли у входа в его квартиру. Фото: соцсети
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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Артема Семенова – главного фигуранта убийства 22-летнего Николая Некрасова. Все произошло в ночь на 23 февраля в квартире последнего на улице Бережной.

Известно, что приятели отмечали День защитника Отечества, и в ходе пьяного застолья произошел конфликт. По версии следствия, Семенов схватился за нож и не оставил живого места на теле друга.

- Он ножом нанес потерпевшему не менее 36 ударов в область шеи, 5 ударов в область груди, 2 ударов в область правого предплечья. Одновременно с нанесением указанных ударов обвиняемый кулаком правой руки, с силой нанес не менее 13 ударов в область головы, 5 ударов в область левой руки, - рассказывают в надзорном ведомстве.

Теперь уголовное дело будет направлено в суд, Артему Семенову грозит от 6 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Напомним, что после смерти Николая скончалась его пожилая мать. Женщина не выдержала переживаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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