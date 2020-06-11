2020-06-11T10:04:56+03:00
Общество

На Урале скандального экс-духовника Поклонской отправили под суд за фейки о коронавирусе

Теперь схиигумену Сергию грозит штраф до 100 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с записи выступления на YouTubeФото: скриншот с записи выступления на YouTube
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Скандального экс-духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумена Сергия отправили под суд за распространение фейков о коронавирусе. Напомним, в конце апреля он проклял тех, кто закрывал храмы из-за пандемии. Такую проповедь он опубликовал на своем YouTube-канале.

Священник призвал не бояться полицейских, игнорировать их, выходить на улицы и идти в храмы. А сам коронавирус, по его словам, был лишь «псевдопандемией». Кстати, чуть позже в его словах нашли признаки экстремизма.

Сразу после этого Екатеринбургская епархия запретила отцу Сергию проповедовать, а еще через месяц священника лишили права носить наперсный крест и принимать участие в богослужениях. Его деятельность пообещали рассмотреть на церковном суде.

А сегодня стало известно, что схиигумен попал и под гражданский суд. Его обвиняют в распространении в Интернете фейков о коронавирусе, которые могут нести угрозу общественной безопасности.

- В случае, если вина гражданина будет доказана, ему грозит административное наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда. – Дело об административном правонарушении находится в производстве мирового судьи судебного участка №3 Верхней Пышмы Александры Белошейкиной.

Заседание назначено на 23 июня в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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