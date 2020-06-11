ФАС отказала в переназначении главы свердловской РЭК

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:48:55+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала кандидата на должность председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. Переизбираться собирался Владимир Гришанов, который возглавлял этот пост с 2010 года. В связи с тем, что срок служебного контракта у него истекал в апреле этого года, в ФАС России поступил запрос о согласовании его кандидатуры на новый срок.

Однако выяснилось, что в последние годы он неоднократно допускал систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании тарифов. Все решения, принимаемые РЭКом, не подтверждались необходимыми документами. ФАС неоднократно требовала устранить нарушения, но этого сделано не было.

- Поскольку, являясь руководителем РЭК Свердловской области, Владимир Гришанов нес персональную ответственность за деятельность органа, ведомство пришло к выводу о ненадлежащем исполнении им должностных обязанностей и приняло решение об отказе в согласовании его кандидатуры на новый срок, - рассказали в пресс-службе ФАС РФ.

Как рассказала начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС РФ Юлия Юдина, подобный опыт на практике антимонопольной службы – первый. До этого раньше ничего подобного не случалось.

ИСТОЧНИК KP.RU