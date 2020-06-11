2020-06-11T09:31:05+03:00
Происшествия

Екатеринбуржцу, по пьяни зарезавшему товарища и спалившему его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмы

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля после сильной ссоры
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбуржцу, по пьяни зарезавшего товарища и спалившего его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмыЕкатеринбуржцу, по пьяни зарезавшего товарища и спалившего его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в поджоге квартиры на улице Бережная и убийстве товарища. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля во время пьяного застолья. Мужчины сильно поссорились.

- Чтобы расправиться с другом, парень с силой схватил своей рукой за руку потерпевшего, после чего путем подсечения его ноги повалил его на пол. Затем ножом не меньше 36 раз ударил в область шеи, пять раз в грудь и два раза в область правого предплечья, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одновременно с этим он избивал товарища руками – в общей сложности он нанес 18 ударов. Его товарищ от множественных колото-резаных ран груди и шеи с повреждением легких погиб на месте. Сразу после убийства парень, пытаясь скрыть преступление, вырезал поролон из подушек, сложил его в коридоре квартиры. После этого поджог их.

В итоге, помещение полностью сгорело, а на мужчину завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 15 лет тюрьмы за убийство и до 5 лет за поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Был под действием наркотиков»: в Екатеринбурге неадекватный парень грозился взорвать дом
За сутки медики вылечили от коронавируса 148 свердловчан
Батутный парк в Екатеринбурге заплатит трехлетней девочке 225 тысяч за сломанную ногу
Екатеринбургские бизнес-абоненты Tele2 потребляют почти в четыре раза больше интернет-трафика
43 ножевых: раскрыты подробности жестокого убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге
На Урале скандального экс-духовника Поклонской отправили под суд за фейки о коронавирусе
ФАС отказала в переназначении главы свердловской РЭК
Екатеринбуржцу, по пьяни зарезавшему товарища и спалившему его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмы
Как защитить свои персональные данные: отвечает заместитель прокурора
Как будет работать почта в Екатеринбурге и Свердловской области в преддверии Дня России
«Непонятно, откуда прилетит»: Евгений Ройзман рассказал о самочувствии после госпитализации с пневмонией
У уральца забрали машину из-за долгов по штрафам
«Отмечали с другом рождение сына»: на Урале произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя
Жара пошла на спад: в конце недели в Екатеринбурге пройдут дожди с грозами
«Не хочу семью для галочки!»: звезда «Уральских пельменей» - об отношении к браку
В новом учебном году свердловских школьников будут проверять на тепловизорах
Летели через Казань: в Екатеринбург вернулся 61 турист из Дубая
«Превратится в пластиковый двор»: активисты Екатеринбурга выступили против благоустройства парка XXII Партсъезда
В Екатеринбурге иномарка сбила подростка на мопеде
Дело было в школе: вице-губернатор Павел Креков сломал дозатор от антисептика, когда показывал, как им пользоваться
Против водителя фургона, сбившего троих пешеходов на Малышева, возбудили уголовное дело
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря
Стартапы готовы к пилоту: УБРиР завершил отборочный этап корпоративного акселератора
Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег потратили на дезинфекцию детских садов на Урале
Виталий Милонов нашел способ увековечить имена погибших от пандемии коронавируса
Водителю, который катал красоток в бассейне по Екатеринбургу, выписали штраф