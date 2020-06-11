Екатеринбуржцу, по пьяни зарезавшему товарища и спалившему его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмы

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:31:05+03:00

Екатеринбуржцу, по пьяни зарезавшего товарища и спалившего его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в поджоге квартиры на улице Бережная и убийстве товарища. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля во время пьяного застолья. Мужчины сильно поссорились.

- Чтобы расправиться с другом, парень с силой схватил своей рукой за руку потерпевшего, после чего путем подсечения его ноги повалил его на пол. Затем ножом не меньше 36 раз ударил в область шеи, пять раз в грудь и два раза в область правого предплечья, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одновременно с этим он избивал товарища руками – в общей сложности он нанес 18 ударов. Его товарищ от множественных колото-резаных ран груди и шеи с повреждением легких погиб на месте. Сразу после убийства парень, пытаясь скрыть преступление, вырезал поролон из подушек, сложил его в коридоре квартиры. После этого поджог их.

В итоге, помещение полностью сгорело, а на мужчину завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 15 лет тюрьмы за убийство и до 5 лет за поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU