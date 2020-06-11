Екатеринбуржцу, по пьяни зарезавшему товарища и спалившему его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмы
В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в поджоге квартиры на улице Бережная и убийстве товарища. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля во время пьяного застолья. Мужчины сильно поссорились.
- Чтобы расправиться с другом, парень с силой схватил своей рукой за руку потерпевшего, после чего путем подсечения его ноги повалил его на пол. Затем ножом не меньше 36 раз ударил в область шеи, пять раз в грудь и два раза в область правого предплечья, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Одновременно с этим он избивал товарища руками – в общей сложности он нанес 18 ударов. Его товарищ от множественных колото-резаных ран груди и шеи с повреждением легких погиб на месте. Сразу после убийства парень, пытаясь скрыть преступление, вырезал поролон из подушек, сложил его в коридоре квартиры. После этого поджог их.
В итоге, помещение полностью сгорело, а на мужчину завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 15 лет тюрьмы за убийство и до 5 лет за поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU