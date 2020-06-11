2020-06-11T09:14:12+03:00
Общество

Как защитить свои персональные данные: отвечает заместитель прокурора

В надзорном ведомстве рассказали, кто имеет доступ к вашим персональным данным
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского районаФото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района
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Мы часто слышим о «согласии на обработку персональных данных», особенно, когда заключаем договоры или подписываем документы. Но что в реальности означает эта формулировка и кто может получать доступ к ним?

Отвечает заместитель прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Наталья Бердникова.

- Наталья Борисовна, имеет ли кто-то право разглашать чужие персональные данные?

- Федеральным законом «О персональных данных» гарантирована конфиденциальность персональных данных. Это означает, что лица, получившие доступ к персональным данным (операторы), обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. Лишь в исключительных определённых законодательством случаях персональные данные могут быть раскрыты без согласия гражданина, например, по требованию органов предварительного расследования.

- Существуют ли исключения из правил, когда, несмотря на отзыв, гражданином согласия на обработку персональных данных оператор может продолжить их обработку?

- Предусмотрен исчерпывающий перечень таких случаев. Например, для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, для исполнения судебного акта.

Важно помнить, что согласие на обработку персональных данных может быть дано не только в письменной форме, но и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- А если оператором получены персональные данные не от самого гражданина, а из других источников, как гражданин узнает об этом?

- В таком случае оператор до начала обработки обязан предоставить субъекту персональных данных информацию о целях обработки персональных данных и их правовых основаниях, наименование и адрес оператора или его представителя, а также иную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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