Как будет работать почта в Екатеринбурге и Свердловской области в преддверии Дня России

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:11:18+03:00

В праздник работать будут только два центральных отделения в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В региональном филиале «Почты России» рассказали, как будут работать отделения связи в преддверии Дня России, который традиционно отмечается 12 июня, и в сам выходной. Так, завтрашний праздничный день станет нерабочим для всех отделений, кроме двух центральных в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Последние будут работать по графику субботы.

Сегодня, 11 июня, отделения будут работать по установленному графику с сокращением на один час. 12 июня Главпочтамт Екатеринбурга (Ленина, 39) проработает с 8:00 до 20:00. Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении или на сайте.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, - уточнили в пресс-службе «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU