«Непонятно, откуда прилетит»: Евгений Ройзман рассказал о самочувствии после госпитализации с пневмонией
В понедельник, 8 июня, стало известно, что у экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердился коронавирус. За пару дней до этого политик начал чувствовать легкую боль в горле и температуру. После получения результатов теста было принято решение изолироваться в собственной библиотеке.
Вот только уже вечером того же дня Ройзмана госпитализировали в ГКБ №40 – по результатам КТ у него выявили пневмонию. Сегодня, 11 июня, он рассказал о самочувствии на своей странице в Instagram.
- Кому интересно, я в 40-й, хорошая городская больница и врачи хорошие, я их слушаюсь. Пневмония, задеты легкие, но чувствую себя хорошо, в этом и подвох, - написал политик. – Относитесь серьезно, коснуться может каждого, и непонятно, откуда прилетит. Доброго здоровья всем.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 8 194 заболевших коронавирусом. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать 3 642 пациента. Еще 48, к сожалению, погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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