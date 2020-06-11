У уральца забрали машину из-за долгов по штрафам

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:42:37+03:00

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У жителя Каменска-Уральского приставы забрали иномарку из-за того, что он задолжал крупную сумму, не оплачивая штрафы. На нем «висело» 21 исполнительное производство общей стоимостью 13 800 рублей за проезд на красный свет, за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспорту или транспорту со включенными «сигналками», а также за превышение скорости.

- Должник долгое время являлся злостным нарушителем, самостоятельно свои штрафы не оплачивал. К гражданину были применены меры принудительного исполнения, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Штрафы были погашены только после того, как приставы забрали у должника машину, а также наложили запрет на его счета в четырех банках. Мужчине также объяснили, что пристав готовит административно-исковые заявления об ограничении выезда за границу РФ.

Штрафы уралец оплатил, но с него были взысканы еще 15 тысяч в счет погашения исполнительского сбора из-за того, что они не были погашены в добровольный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU