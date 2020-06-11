2020-06-11T07:50:50+03:00
Происшествия

«Отмечали с другом рождение сына»: на Урале произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя

Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Поздним вечером 9 июня на 77-м километре трассы «Верхняя Синячиха – Ирбит» произошло серьезное ДТП, в котором погиб 39-летний мужчина. Водитель легковушки «ВАЗ» сел за руль пьяным, не справился с управлением, вылетел в кювет. Машина перевернулась. Водителя спасти удалось, а вот пассажир, который сидел на переднем сидении, погиб на месте.

- Водитель и пассажир – жители села Ницинское Ирбитского района. Общий стаж вождения у водителя 13 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался пять раз, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В момент смертельной аварии ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Водитель рассказал, что они с другом отмечали радостное событие – у того только что родился сын. Мужчины выпили, после чего решили съездить в соседнее село. В тот момент и произошла авария. Сейчас полицейские начали проверку, в рамках которой проводятся все необходимые экспертизы и исследования.

Очень похожая ситуация произошла в середине апреля этого года также в Ирбитском районе. В тот день водитель мотоцикла отмечал рождение долгожданного сына, а после застолья с алкоголем отправился покататься. Не справился с управлением и погиб. С начала года по вине нетрезвых водителей уже произошла 91 авария, в которых погибли 22 человека и еще 131 получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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