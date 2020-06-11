Жара пошла на спад: в конце недели в Екатеринбурге пройдут дожди с грозами

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:21:25+03:00

К выходным в регионе похолодает до +18 Фото: Алексей БУЛАТОВ

К выходным в регионе похолодает до +18

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Если вы устали от 30-градусной жары и не можете жить без вентилятора или холодного мороженого, у синоптиков из Уралгидрометцентра для вас отличные новости – к выходным в Екатеринбурге и Свердловской области станет чуточку прохладнее. В некоторых районах пройдет дожди с грозами. Рассказываем подробнее.

В четверг, 11 июня, горожан ждет переменная облачность. Днем может пройти небольшой дождь с грозой. Температура поднимется до +27…+29. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/сек.

В пятницу, 12 июня, будет пасмурно, пройдет кратковременный дождь с грозой. Но жара чуть-чуть спадет – до +26. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, при грозе с порывами до 12 м/сек.

В субботу, 13 июня, будет облачно с прояснениями. Осадков не обещают. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+18. Ветер северо-западный 6-11 м/сек.

В воскресенье, 14 июня, температура воздуха сохранится примерно такая же – до +17. Будет облачно и без осадков. Ветер северо-западный 4-10 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU