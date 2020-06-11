2020-06-11T07:21:25+03:00
Общество

Жара пошла на спад: в конце недели в Екатеринбурге пройдут дожди с грозами

К выходным в регионе похолодает до +18
Мария Трапезникова
Поделиться:
К выходным в регионе похолодает до +18К выходным в регионе похолодает до +18Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Если вы устали от 30-градусной жары и не можете жить без вентилятора или холодного мороженого, у синоптиков из Уралгидрометцентра для вас отличные новости – к выходным в Екатеринбурге и Свердловской области станет чуточку прохладнее. В некоторых районах пройдет дожди с грозами. Рассказываем подробнее.

В четверг, 11 июня, горожан ждет переменная облачность. Днем может пройти небольшой дождь с грозой. Температура поднимется до +27…+29. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/сек.

В пятницу, 12 июня, будет пасмурно, пройдет кратковременный дождь с грозой. Но жара чуть-чуть спадет – до +26. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, при грозе с порывами до 12 м/сек.

В субботу, 13 июня, будет облачно с прояснениями. Осадков не обещают. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+18. Ветер северо-западный 6-11 м/сек.

В воскресенье, 14 июня, температура воздуха сохранится примерно такая же – до +17. Будет облачно и без осадков. Ветер северо-западный 4-10 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Был под действием наркотиков»: в Екатеринбурге неадекватный парень грозился взорвать дом
За сутки медики вылечили от коронавируса 148 свердловчан
Батутный парк в Екатеринбурге заплатит трехлетней девочке 225 тысяч за сломанную ногу
Екатеринбургские бизнес-абоненты Tele2 потребляют почти в четыре раза больше интернет-трафика
43 ножевых: раскрыты подробности жестокого убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге
На Урале скандального экс-духовника Поклонской отправили под суд за фейки о коронавирусе
ФАС отказала в переназначении главы свердловской РЭК
Екатеринбуржцу, по пьяни зарезавшему товарища и спалившему его квартиру, грозит до 20 лет тюрьмы
Как защитить свои персональные данные: отвечает заместитель прокурора
Как будет работать почта в Екатеринбурге и Свердловской области в преддверии Дня России
«Непонятно, откуда прилетит»: Евгений Ройзман рассказал о самочувствии после госпитализации с пневмонией
У уральца забрали машину из-за долгов по штрафам
«Отмечали с другом рождение сына»: на Урале произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя
Жара пошла на спад: в конце недели в Екатеринбурге пройдут дожди с грозами
«Не хочу семью для галочки!»: звезда «Уральских пельменей» - об отношении к браку
В новом учебном году свердловских школьников будут проверять на тепловизорах
Летели через Казань: в Екатеринбург вернулся 61 турист из Дубая
«Превратится в пластиковый двор»: активисты Екатеринбурга выступили против благоустройства парка XXII Партсъезда
В Екатеринбурге иномарка сбила подростка на мопеде
Дело было в школе: вице-губернатор Павел Креков сломал дозатор от антисептика, когда показывал, как им пользоваться
Против водителя фургона, сбившего троих пешеходов на Малышева, возбудили уголовное дело
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря
Стартапы готовы к пилоту: УБРиР завершил отборочный этап корпоративного акселератора
Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег потратили на дезинфекцию детских садов на Урале
Виталий Милонов нашел способ увековечить имена погибших от пандемии коронавируса
Водителю, который катал красоток в бассейне по Екатеринбургу, выписали штраф