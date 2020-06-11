2020-06-11T07:02:44+03:00
Общество

В новом учебном году свердловских школьников будут проверять на тепловизорах

Дозаторы, облучатели и рециркуляторы планируется установить в каждой школе области
Мария Трапезникова
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Дозаторы, облучатели и рециркуляторы планируется установить в каждой школе области к новому учебному годуДозаторы, облучатели и рециркуляторы планируется установить в каждой школе области к новому учебному годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером, 10 июня, в гимназии №2 в Екатеринбурге прошла презентация того, как учебные заведения готовятся к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавирусам. На мероприятии присутствовал вице-губернатор Павел Креков и министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

Так, в школах установят дозаторы с антисептиком, тепловизоры для бесконтактного измерения температуры тела у учеников и контролеров, бактерицидные облучатели и рециркуляторы. Тестировать схему работы будут во время ЕГЭ, после чего оборудование оставят на новый учебный год.

- На втором этапе оборудование появится во всех образовательных учреждениях к началу учебного года, - рассказал вице-губернатор. – Пока мы точно не знаем, появится ли к тому моменту вакцина против коронавируса или нет, поэтому должны полностью обеспечить безопасность образовательного процесса.

По словам Юрия Биктуганова, на реализацию первого этапа тестирования выделено порядка 300 миллионов из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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