Летели через Казань: в Екатеринбург вернулся 61 турист из Дубая
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает постепенно вывозить застрявших за границей российских туристов. Минувшим вечером из Дубая вылетел очередной спецборт со 160 пассажирами на борту. Среди них были жители Казани и Свердловской области.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, рейс летел с остановкой в столице Татарстана. После того, как 99 человек были высажены и отправлены к себе по домам, самолет полетел дальше – до Екатеринбурга. В Кольцово с трапа сошел 61 пассажир.
- Сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров. 16 человек, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор. Остальные соотечественники при содействии оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы, - рассказали в региональном оперштабе.
Кстати, за май «Уральские авиалинии» вернули домой 3 390 россиян и выполнила, в сумме, 26 эвакуационных рейсов. Это значительно больше, чем в апреле – 2 990 человек и 18 рейсов соответственно. Всего же за два месяца было выполнено 44 вывозных рейса, домой вернулись 6 380 пассажиров. Среди них – 1 785 иностранных граждан, которых вывезли из РФ, и 4 595 россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU
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