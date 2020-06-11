2020-06-11T07:35:07+03:00
Общество

Летели через Казань: в Екатеринбург вернулся 61 турист из Дубая

Всех отправили на двухнедельную изоляцию
Мария Трапезникова
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В Екатеринбург вернулся 61 турист из ДубаяВ Екатеринбург вернулся 61 турист из ДубаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает постепенно вывозить застрявших за границей российских туристов. Минувшим вечером из Дубая вылетел очередной спецборт со 160 пассажирами на борту. Среди них были жители Казани и Свердловской области.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, рейс летел с остановкой в столице Татарстана. После того, как 99 человек были высажены и отправлены к себе по домам, самолет полетел дальше – до Екатеринбурга. В Кольцово с трапа сошел 61 пассажир.

- Сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров. 16 человек, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор. Остальные соотечественники при содействии оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы, - рассказали в региональном оперштабе.

Кстати, за май «Уральские авиалинии» вернули домой 3 390 россиян и выполнила, в сумме, 26 эвакуационных рейсов. Это значительно больше, чем в апреле – 2 990 человек и 18 рейсов соответственно. Всего же за два месяца было выполнено 44 вывозных рейса, домой вернулись 6 380 пассажиров. Среди них – 1 785 иностранных граждан, которых вывезли из РФ, и 4 595 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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