2020-06-11T06:18:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка сбила подростка на мопеде

Мальчика с трещиной левой ноги увезли в ДГКБ №9
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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С начала лета в Свердловской области начало происходить все больше аварий с участием подростков. Минувшим вечером подобное ДТП произошло на ВИЗе в Екатеринбурге: на улице Викулова столкнулись иномарка и мопед, за рулем которого сидел 16-летний юноша.

- Водитель машины Mazda, двигаясь в сторону Крауля, при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил столкновение с водителем мопеда, который двигался по встречке, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Мопедом управлял 16-летний юноша в мотошлеме, имеющий стаж управления 8 месяцев.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В итоге, подростка срочно госпитализировали в ДГКБ №9 с трещиной левой ноги со смещением. За рулем иномарки сидела 47-летняя женщина, которая получила права 12 лет назад. Как рассказали родители подростка, мопед ему подарили около года назад – в чем успешного окончания 9 класса.

Сейчас полицейские устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция обращается к водителям с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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