Дело было в школе: вице-губернатор Павел Креков сломал дозатор от антисептика, когда показывал, как им пользоваться

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:59:19+03:00

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Заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову и министру образования и молодежной политики Юрию Биктуганову в екатеринбургской гимназии № 2 сегодня показывали, как школы готовят к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Одно из новшеств - дозаторы с антисептиком для обработки рук. Их устанавливают для школьников и учителей, которые вскоре встретятся на едином государственном экзамене.

Опробовать дозаторы чиновники решили лично. Сначала руки обработал Юрий Биктуганов.

- Вы, Юрий Иванович, неправильно руки обрабатываете, - с укором сказал Павел Креков, - смотрите как надо…

В следующую секунду Креков нажал локтем на дозатор и... хрясь! Дозатор угрюмо повис уже в нерабочем состоянии.

- Ну, вы же все сделаете? - смущенно спросил Павел Креков, повернувшись к учителям.

Те в свою очередь поспешили заверить вице-губернатора Свердловской области, что все починят. А Юрий Биктуганов решил поддержать коллегу и предложил полить ему на руки антисептиком из бутылочки.

Вице-губернатор показывает как правильно пользоваться антисептикомФото: Алексей БУЛАТОВ

Дозатор не выдержал и сломалсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий Биктуганов помог коллеге обработать рукиФото: Алексей БУЛАТОВ

Осмотр школы чиновники продолжили с чистыми руками. Помимо антисептиков им показали установленные в образовательном учреждении тепловизоры, бактерицидные облучатели, бесконтактные дезинфекторы и рециркуляторы. Все, между прочим, уральского производства.

По словам заместителя губернатора, все это оборудование позволяет поставить определенный заслон от проникновения не только коронавирусной, но и других инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU