2020-06-10T19:59:19+03:00
Общество

Дело было в школе: вице-губернатор Павел Креков сломал дозатор от антисептика, когда показывал, как им пользоваться

Руки пришлось поливать обеззараживающим средством прямо из бутылки
Алина СУРИНА
Поделиться:
Павел Креков проверил прочность дозаторов в школахПавел Креков проверил прочность дозаторов в школахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову и министру образования и молодежной политики Юрию Биктуганову в екатеринбургской гимназии № 2 сегодня показывали, как школы готовят к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Одно из новшеств - дозаторы с антисептиком для обработки рук. Их устанавливают для школьников и учителей, которые вскоре встретятся на едином государственном экзамене.

Опробовать дозаторы чиновники решили лично. Сначала руки обработал Юрий Биктуганов.

- Вы, Юрий Иванович, неправильно руки обрабатываете, - с укором сказал Павел Креков, - смотрите как надо…

В следующую секунду Креков нажал локтем на дозатор и... хрясь! Дозатор угрюмо повис уже в нерабочем состоянии.

- Ну, вы же все сделаете? - смущенно спросил Павел Креков, повернувшись к учителям.

Те в свою очередь поспешили заверить вице-губернатора Свердловской области, что все починят. А Юрий Биктуганов решил поддержать коллегу и предложил полить ему на руки антисептиком из бутылочки.

Вице-губернатор показывает как правильно пользоваться антисептиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-губернатор показывает как правильно пользоваться антисептикомФото: Алексей БУЛАТОВ

Дозатор не выдержал и сломался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дозатор не выдержал и сломалсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий Биктуганов помог коллеге обработать руки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий Биктуганов помог коллеге обработать рукиФото: Алексей БУЛАТОВ

Осмотр школы чиновники продолжили с чистыми руками. Помимо антисептиков им показали установленные в образовательном учреждении тепловизоры, бактерицидные облучатели, бесконтактные дезинфекторы и рециркуляторы. Все, между прочим, уральского производства.

По словам заместителя губернатора, все это оборудование позволяет поставить определенный заслон от проникновения не только коронавирусной, но и других инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело было в школе: вице-губернатор Павел Креков сломал дозатор от антисептика, когда показывал, как им пользоваться
Против водителя фургона, сбившего троих пешеходов на Малышева, возбудили уголовное дело
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря
Стартапы готовы к пилоту: УБРиР завершил отборочный этап корпоративного акселератора
Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег потратили на дезинфекцию детских садов на Урале
Виталий Милонов нашел способ увековечить имена погибших от пандемии коронавируса
Водителю, который катал красоток в бассейне по Екатеринбургу, выписали штраф
Какие страны первыми пустят россиян: отвечает эксперт
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 миллиардов рублей
«Купил за 15 тысяч»: на Урале поймали 15-летнего подростка на тонированном «Жигули»
До конца ноября в Екатеринбурге очистят 12 участков Исети
Измеряют температуру и торгуют антисептиками: как Кольцово борется с коронавирусом
С арктическим оттенком: на Параде Победы в Екатеринбурге впервые проедет «северная техника»
День России 2020 в Екатеринбурге: хоровое пение и семейное караоке в режиме онлайн
До 75 тысяч в сутки: в Екатеринбурге запустили новую линию по производству одноразовых масок
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Обещала снять порчу: мошенница украла у екатеринбурженки 500 тысяч
На Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Квиз и другие современные онлайн-форматы использовала Свердловская детская железная дорога для аттестации воспитанников
В Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляции
В мэрии Екатеринбурга решают, привлекать ли горожан на голосование по Конституции РФ розыгрышами и лотереями
Центральная часть Екатеринбурга выбилась в лидеры по числу зараженных COVID-19
Для голосования по Конституции РФ больше 100 дворов Екатеринбурга превратят в избирательные участки
В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения
Пытались поджечь дважды: полиция Екатеринбурга проверяет ночной пожар на Уктусе
Чиновники решили устроить в Екатеринбурге световое шоу, на которое не пустят зрителей
Успели вынести газовые баллоны: на Среднем Урале сгорели семь гаражей