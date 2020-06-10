Дело было в школе: вице-губернатор Павел Креков сломал дозатор от антисептика, когда показывал, как им пользоваться
Заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову и министру образования и молодежной политики Юрию Биктуганову в екатеринбургской гимназии № 2 сегодня показывали, как школы готовят к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Одно из новшеств - дозаторы с антисептиком для обработки рук. Их устанавливают для школьников и учителей, которые вскоре встретятся на едином государственном экзамене.
Опробовать дозаторы чиновники решили лично. Сначала руки обработал Юрий Биктуганов.
- Вы, Юрий Иванович, неправильно руки обрабатываете, - с укором сказал Павел Креков, - смотрите как надо…
В следующую секунду Креков нажал локтем на дозатор и... хрясь! Дозатор угрюмо повис уже в нерабочем состоянии.
- Ну, вы же все сделаете? - смущенно спросил Павел Креков, повернувшись к учителям.
Те в свою очередь поспешили заверить вице-губернатора Свердловской области, что все починят. А Юрий Биктуганов решил поддержать коллегу и предложил полить ему на руки антисептиком из бутылочки.
Вице-губернатор показывает как правильно пользоваться антисептикомФото: Алексей БУЛАТОВ
Дозатор не выдержал и сломалсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Юрий Биктуганов помог коллеге обработать рукиФото: Алексей БУЛАТОВ
Осмотр школы чиновники продолжили с чистыми руками. Помимо антисептиков им показали установленные в образовательном учреждении тепловизоры, бактерицидные облучатели, бесконтактные дезинфекторы и рециркуляторы. Все, между прочим, уральского производства.
По словам заместителя губернатора, все это оборудование позволяет поставить определенный заслон от проникновения не только коронавирусной, но и других инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU