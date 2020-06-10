10 Июнь 2020 2020-06-10T18:55:50+03:00

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В понедельник, 8 июня на перекрестке Мамина-Сибиряка - Малышева в Екатеринбурге фургон Fiat Ducato проехал на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Accent. Автомобиль отбросило на пешеходов, переходивших дорогу. 26-летнюю девушку и 34-летнего мужчину, попавших под колеса автомобиля, доставили в больницу. Еще одну пострадавшую - 45-летнюю женщину также доставили в медучреждение, где ночью она скончалась. Сегодня против водителя фургона, сбившего троих пешеходов на Малышева, возбудили уголовное дело.

Мужчину будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас водитель фургона находится на допросе. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Мужчина дал признательные показания, вину свою признает и сам по звонку полиции прибыл на следственные действия. При этом отмечу, что водитель хоть соглашается, что выехал на «красный», но при этом говорит, что второй водитель тоже якобы виноват, так как видел, что микрофургон выехал на «красный» и мог бы притормозить, но попытался проскочить, - рассказал Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, во время аварии водитель был в адекватном состоянии, то есть не имел признаков алкогольного или иного опьянения. Также стало известно, что мужчина, сбивший пешеходов имеет два административных правонарушения. Мужчина занимался вывозом мусора из частного сектора. Работа была неофициальной. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU