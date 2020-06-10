Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:12:18+03:00

В детских лагерях Свердловской области уже почти все готово к приему детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, когда планируется открыть детские лагеря в Екатеринбурге и Свердловской области. Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов заявил на заседании городской оздоровительной комиссии, что к летней оздоровительной компании продолжают готовиться, не смотря на сложную обстановку по коронавирусу.

– У нас всё готово к летнему детскому отдыху. Плановый срок открытия загородных лагерей – 1 июля, городских – 27 июля. Но есть рекомендации Роспотребнадзора, которые мы должны придерживаться. Регион пока находится не в очень выгодном положении: не пройден даже первый этап снятия карантинных мер, а оздоровительную кампанию можно начинать только на третьем этапе. В любом случае наша задача – обеспечить качественный, эффективный и безопасный отдых детей, – рассказал Дмитрий Баранов.

Перед приемом детей Роспотребнадзор проверит лагеря на соответствие безопасности по коронавирусу. Для соблюдения и контроля температурного режима в лагеря привезут бесконтактные термометры, на территории круглосуточно будут находиться врач и медсестра, а накануне открытия все сотрудники пройдут тестирование на коронавирус.

Также на заседании городской оздоровительной комиссии рассказали, что на каждый лагерь было выделено по 450 тысяч рублей, которые потрачены на ремонт душевых, крыши помещений, косметический ремонт детских жилых корпусов. Кроме того, выполняя рекомендации Роспотребнадзора, в жилых корпусах двух лагерей уже произвели перестановку кроватей для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, в 2020 году планируется открыть 22 загородных оздоровительных лагеря, из них 17 – муниципальных, 4 – ведомственных и один – санаторий «Изоплит». Кроме того, на территории Екатеринбурга будут действовать 132 лагеря с дневным пребыванием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU