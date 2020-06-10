2020-06-10T17:44:43+03:00
Экономика

Стартапы готовы к пилоту: УБРиР завершил отборочный этап корпоративного акселератора

Для апробирования бизнес-идей в «песочнице» банка из 442 стартапов было выбрано 11
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) завершил отборочный этап корпоративного акселератора. Для апробирования бизнес-идей в «песочнице» банка из 442 стартапов было выбрано 11, которые перешли на уровень пилотного запуска.

Корпоративный акселератор УБРиР был запущен в феврале этого года для поиска и внедрения новых технологий, которые помогут улучшить или оптимизировать работу банка. Заявки на участие в программе подали 442 инноватора из 12 стран мира, в том числе из России, США, Франции, Италии, Эстонии.

Отборочный этап акселератора прошли 11 проектов: 8 компаний из Москвы, 2 — из Екатеринбурга и 1 — из Барнаула. Инноваторы предложили банку новые решения для улучшения документооборота, повышения эффективности обслуживания клиентов, автоматизации рабочих процессов, оптимизации расходов, контроля работы сотрудников, удаленной идентификации и других целей.

Вышедшие на уровень пилота стартапы будут тестироваться в «песочнице» УБРиР, при этом каждый проект получит на внедрение до 500 тыс. рублей. В сентябре будут подведены итоги корпоративного акселератора. Доказавшие по результатам пилотов свою эффективность и пользу для банка стартапы получат контракты на масштабирование разработки на всю сеть УБРиР.

«Инновации — это шаг в будущее, который позволит банку стать еще более технологичным и улучшить качество сервиса для клиентов, оптимизировать внутренние процессы и повысить эффективность работы банковской сети в целом. Уже сегодня мы видим, что многие из проектов, которые нам демонстрируют участники акселератора, — интересны и перспективны для масштабирования, поэтому очень ждем, как они покажут себя в рамках пилотов», — отмечает директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.

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