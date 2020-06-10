2020-06-10T17:47:18+03:00
Общество

Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге

Фестиваль могут провести в День города
Алина СУРИНА
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Фото: Галина Соловьева Ночи Музыки-2019Фото: Галина Соловьева Ночи Музыки-2019
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В Екатеринбурге 26 июня должен был пройти любимый всеми жителями Урала фестиваль – Ночь музыки. Сейчас в Свердловской области все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому о проведении фестиваля ничего не известно. С вопросом о проведении или отмене Ночи Музыки в Екатеринбурге 2020 обратился один из уральцев к губернатору Евгению Куйвашеву.

- Эпидобстановка действительно сегодня не позволяет нам говорить о снятии ограничений на проведение массовых мероприятий. А уральская ночь музыки с каждым годом собирает все больше людей. При этом решения о полной отмене этого знакового фестиваля не принималось, а обсуждение переноса даты его проведения все еще идет, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Евгений Куйвашев написал также в своем ответе уральцу, что один из вариантов - проведение Ночи музыки в День города. При этом, конечно, во время согласования даты будет учитываться ситуация с коронавирусом.

- Надеюсь мы все-таки споем все вместе, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге
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