Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:47:18+03:00

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В Екатеринбурге 26 июня должен был пройти любимый всеми жителями Урала фестиваль – Ночь музыки. Сейчас в Свердловской области все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому о проведении фестиваля ничего не известно. С вопросом о проведении или отмене Ночи Музыки в Екатеринбурге 2020 обратился один из уральцев к губернатору Евгению Куйвашеву.

- Эпидобстановка действительно сегодня не позволяет нам говорить о снятии ограничений на проведение массовых мероприятий. А уральская ночь музыки с каждым годом собирает все больше людей. При этом решения о полной отмене этого знакового фестиваля не принималось, а обсуждение переноса даты его проведения все еще идет, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Евгений Куйвашев написал также в своем ответе уральцу, что один из вариантов - проведение Ночи музыки в День города. При этом, конечно, во время согласования даты будет учитываться ситуация с коронавирусом.

- Надеюсь мы все-таки споем все вместе, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU