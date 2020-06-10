2020-06-10T17:11:04+03:00
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег потратили на дезинфекцию детских садов на Урале

Сейчас в регионе работает 2 634 группы в 738 детских садах
Алина СУРИНА
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В детские сады закупили больше 16 тысяч дозаторов с антисептическим средствомВ детские сады закупили больше 16 тысяч дозаторов с антисептическим средствомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram, сколько денег потратили на дезинфекцию детских садов на Урале. Сейчас в регионе работает 2 634 группы в 738 дошкольных учреждениях. Их посещают 25 323 ребенка. Также открыто 37 дежурных групп в 9 частных детских садах. Чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников садов, выделили из областного бюджета 245,9 миллионов рублей для закупки оборудования и средств дезинфекции.

Так, по словам главы региона, в дошкольные учреждения купили больше 10 тысяч бактерицидных облучателей, 12,8 тысяч безозоновых бактерицидных ламп низкого давления и больше 16 тысяч настенных дозаторов с антисептическим средством. Кроме того для измерения температуры детям закупили почти 6 тысяч бесконтактных термометров. Но не смотря на все меры, дополнительные группы в регионе открывать не торопятся.

- Вы часто спрашиваете меня про открытие дополнительных дежурных групп в детских садах. Сделать это не так просто, - рассказал губернатор. - Даже при соблюдении всех санитарных правил, к сожалению, в детских садах периодически фиксируют случаи заражения. Думаю, вы понимаете, что вирус в группе садика может распространиться очень быстро.

Как рассказал Евгений Куйвашев, среди всех заболевших коронавирусом в Свердловской области 15,5% — дети в возрасте до 18 лет. По словам главы региона, решение об открытии новых групп будет принято позднее, а пока позволить работать садикам на полную мощность нет возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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