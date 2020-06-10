Виталий Милонов нашел способ увековечить имена погибших от пандемии коронавируса
В городах могут появиться памятники жертвам COVID-19
Депутат нашел способ увековечить память о жертвах коронавирусаФото: Илья СМИРНОВ
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В Госдуме прозвучало предложение увековечить имена погибших от коронавируса россиян, поставив памятники с их именами в городах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, обратившийся с документом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Также народный избранник предложил отметить тех, кто ведет ежедневную борьбу с коронавирусом – героям сегодняшнего дня, которыми являются врачи, пишет News.ru.
Мишустин на днях заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.
ИСТОЧНИК KP.RU