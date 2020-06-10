Водителю, который катал красоток в бассейне по Екатеринбургу, выписали штраф

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:05:13+03:00

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Водителю, который катал красоток в бассейне по Екатеринбургу сегодня ночью, выписали штраф. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем «ВАЗ-2105» находился 19-летний екатеринбуржец. Стаж вождения молодого человека – год. За это время молодого человека неоднократно привлекали в административной ответственности за нарушения ПДД.

- Установлено, что с момента получения водительского удостоверения данный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, и за нанесение пленки на стекла автомобиля, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За перевозку людей вне кабины автомобиля молодого человека привлекли к административной ответственности. Екатеринбуржцу выписали штраф в 1000 рублей. Ранее организатор флешмоба, блогер Константин Жуйков рассказал КП-Екатеринбург, что ночью им штраф выписывать не стали. Напомним, что молодые люди устроили автопробег, прицепив к «пятерке» прицеп с бассейном, в котором прямо во время поездки танцевали четверо екатеринбуржцев. Все это снималось на видео молодым человеком, из багажника автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU